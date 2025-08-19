Россиян призвали остерегаться клещей

Роспотребнадзор: Риск укусов клещей в конце августа остается высоким

В конце августа риск укусов клещей остается высоким. Остерегаться опасных насекомых призвали россиян в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), пишет АГН «Москва».

«Они активны в теплую погоду и встречаются в лесах, парках, высокой траве и кустарниках», — предупредили в ведомстве. В Роспотребнадзоре рассказали, что с начала лета с укусами этих насекомых уже обратились 496 тысяч человек. При этом прививку от клещевого энцефалита сделали более 3,6 миллиона россиян.

Защититься от клещей поможет светлая одежда с длинным рукавом и заправленные в носки штаны. Кроме того, лучше избегать зарослей высокой травы и кустов. Также стоит пользоваться репеллентами и регулярно осматривать себя, близких и домашних животных.

Ранее дачникам посоветовали правильно обустроить участок, чтобы спастись от клещей. На территории не должно быть мусора, опавших листьев и высокой травы.