Дачникам назвали простые и эффективные способы спастись от клещей

Инфекционист Неронов: Правильная одежда спасет от укусов клещей на даче

Правильная одежда поможет спастись от укусов клещей на даче. Этот и другие простые и эффективные способы защититься от опасных насекомых назвал россиянам инфекционист Владимир Неронов в беседе с РИАМО.

Специалист посоветовал выбирать светлые вещи с длинными рукавами и заправлять штаны в носки. «Используйте репелленты с DEET, икарином или пикаридином. Можно еще обработать одежду спреем с перметрином», — рассказал Неронов и уточнил, что последнее средство избавляет от клещей и держится на одежде после нескольких стирок.

Инфекционист также посоветовал регулярно осматривать себя, близких и домашних животных на наличие клещей. После прогулки лучше проверить друг друга два раза — на улице и после душа. Чаще всего членистоногих можно найти в теплых и влажных местах на теле — в области подмышек, паха, за ушами, на голове и в пупке.

Профилактикой появления клещей на даче станет правильно обустроенный участок. На территории не должно быть мусора, опавших листьев и высокой травы.

Ранее жителей Москвы предупредили о новой волне активности клещей. Она может начаться ближе к осени, так как эти насекомые любят прохладную и влажную погоду.