Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

Эколог Воеводин: Новая волна активности клещей настанет в Москве осенью

Новая волна активности клещей ожидается в Москве ближе к осени: эти насекомые любят прохладную и дождливую погоду. Об опасности заразиться серьезными болезнями предупредил жителей столицы главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин, пишет РИАМО.

По словам эколога, клещи плохо переносят жару и предпочитают прохладу с высокой влажностью. «Сейчас они как раз наиболее активны, для них самые активные сезоны — это весна и осень. Так что следует ожидать их появления», — подчеркнул Воеводин.

Специалист отметил, что чаще всего клещей можно встретить на лужайках, лугах, полянах и опушках лесов. Некоторые членистоногие также поджидают на тропах, по которым часто ходят дикие и домашние животные.

