Мужчина раскрыл жене правду о домогательствах ее лучшей подруги и оказался на улице

Пользователь Reddit с ником ThrowRAhngTop рассказал о том, как неожиданно для себя стал частью любовного треугольника. По словам мужчины, он раскрыл жене правду о домогательствах ее лучшей подруги и оказался на улице.

«Ее подруга всегда рядом, и она, кажется, участвует во всех аспектах нашей жизни. Моя жена любит ее безумно, практически как родную сестру, и они неразлучны, — написал автор. — Мы устроили ей небольшую вечеринку в честь дня рождения. Они с женой выпили, было уже поздно и моя супруга пошла спать с нашим ребенком. Я же отправился в гостиную посмотреть Netflix, а подруга спросила, можно ли ей присоединиться ко мне».

Однако спустя несколько минут девушка подсела поближе к мужчине, а потом и вовсе начала целовать его, засунула руку ему в шорты, а его руку положила себе на грудь. Он был настолько шокирован, что замер на пару секунд и лишь затем оттолкнул подругу жены от себя. Она в ответ начала умолять его «подарить ей себя на день рождения» и пожаловалась на одиночество.

В итоге муж спросил у других пользователей, стоит ли ему рассказать о случившемся жене, подчеркнув, что это разобьет ей сердце и лишит лучшей подруги. Те порекомендовали не затягивать с этим, и он воспользовался рекомендацией. Однако реакция супруги на признание, как он уточнил уже в следующей публикации, оказалась неожиданной.

«Она усомнилась, что между нами действительно ничего не было, и в глубине души решила, что я переспал с ее подругой, но это не так. Она позвонила девушке и наорала на нее, после чего сказала, что ей нужно побыть одной и попросила меня уйти из дома. Прошлой ночью я спал в машине, надеясь, что она попросит меня вернуться, но этого не произошло», — пожаловался автор.

Он добавил, что параллельно его атаковала подруга жены, заявившая, что «заразилась чувствами к мужчине». Теперь она предлагает ему пожить у нее, пока его супруга не передумает, но автор сомневается, что это хорошая идея.

