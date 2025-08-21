Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 21 августа 2025Интернет и СМИ

Мужчина раскрыл жене правду о домогательствах ее лучшей подруги и оказался на улице

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: V_Lisovoy / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ThrowRAhngTop рассказал о том, как неожиданно для себя стал частью любовного треугольника. По словам мужчины, он раскрыл жене правду о домогательствах ее лучшей подруги и оказался на улице.

«Ее подруга всегда рядом, и она, кажется, участвует во всех аспектах нашей жизни. Моя жена любит ее безумно, практически как родную сестру, и они неразлучны, — написал автор. — Мы устроили ей небольшую вечеринку в честь дня рождения. Они с женой выпили, было уже поздно и моя супруга пошла спать с нашим ребенком. Я же отправился в гостиную посмотреть Netflix, а подруга спросила, можно ли ей присоединиться ко мне».

Однако спустя несколько минут девушка подсела поближе к мужчине, а потом и вовсе начала целовать его, засунула руку ему в шорты, а его руку положила себе на грудь. Он был настолько шокирован, что замер на пару секунд и лишь затем оттолкнул подругу жены от себя. Она в ответ начала умолять его «подарить ей себя на день рождения» и пожаловалась на одиночество.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

В итоге муж спросил у других пользователей, стоит ли ему рассказать о случившемся жене, подчеркнув, что это разобьет ей сердце и лишит лучшей подруги. Те порекомендовали не затягивать с этим, и он воспользовался рекомендацией. Однако реакция супруги на признание, как он уточнил уже в следующей публикации, оказалась неожиданной.

«Она усомнилась, что между нами действительно ничего не было, и в глубине души решила, что я переспал с ее подругой, но это не так. Она позвонила девушке и наорала на нее, после чего сказала, что ей нужно побыть одной и попросила меня уйти из дома. Прошлой ночью я спал в машине, надеясь, что она попросит меня вернуться, но этого не произошло», — пожаловался автор.

Он добавил, что параллельно его атаковала подруга жены, заявившая, что «заразилась чувствами к мужчине». Теперь она предлагает ему пожить у нее, пока его супруга не передумает, но автор сомневается, что это хорошая идея.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась на портале историей о том, как пришла к выводу об измене мужа. По ее мнению, это могло случиться во время двухнедельной командировки 39-летнего мужчины на Филлипины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    Вице-президент США рассказал о своей шутке над Зеленским

    В США получили детали переговорных позиций России и Украины

    Стало известно о попытке Евросоюза превратить переговоры в ловушку для России

    Вице-президент США раскрыл свои впечатления от общения с Путиным

    В России одобрили стремление Трампа завершить конфликт на Украине

    В российском регионе раздалась серия взрывов

    Вице-президент США сообщил о работе над гарантиями безопасности для Украины

    В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму

    Мужчина раскрыл жене правду о домогательствах ее лучшей подруги и оказался на улице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости