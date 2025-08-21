Бывший СССР
На Украине оштрафовали мужчину из-за секса с женой

На Украине суд оштрафовал мужчину за принуждение жены к интиму против ее воли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Украине суд оштрафовал мужчину из-за секса с женой. Житель Харьковской области принуждал супругу к интиму против ее воли, передает «Страна.ua».

Женщина вызвала полицию и обвинила мужа в домашнем насилии сексуального характера.

Лозовской суд Харьковской области признал мужчину виновным и решил оштрафовать на 340 гривен (662 рубля). Также фигурант должен выплатить 605 гривен судебного сбора. На заседание украинец не явился, дело рассматривали без его присутствия.

Ранее в Италии двое туристов, отдыхавших на озере, занялись сексом на глазах у семей с детьми и нарвались на штраф.

