На Украине оштрафовали мужчину из-за секса с женой

На Украине суд оштрафовал мужчину за принуждение жены к интиму против ее воли

На Украине суд оштрафовал мужчину из-за секса с женой. Житель Харьковской области принуждал супругу к интиму против ее воли, передает «Страна.ua».

Женщина вызвала полицию и обвинила мужа в домашнем насилии сексуального характера.

Лозовской суд Харьковской области признал мужчину виновным и решил оштрафовать на 340 гривен (662 рубля). Также фигурант должен выплатить 605 гривен судебного сбора. На заседание украинец не явился, дело рассматривали без его присутствия.

