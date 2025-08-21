Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:16, 21 августа 2025Бывший СССР

На Украине Путину посоветовали встретиться с Зеленским в месте капитуляции Германии

Дубинский: На месте Путина я бы выбрал местом встречи с Зеленским Карлсхорст
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, дал совет президенту России Владимиру Путину по выбору места встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Telegram-канале.

«На месте Путина я бы выбрал местом встречи с Зеленским Карлсхорст в восточном Берлине», — говорится в сообщении.

Именно в Карлсхорсте 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. При этом там в этот момент было 22:43 8 мая.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его двусторонняя встреча с Владимиром Путиным должна пройти в нейтральной Европе. В качестве варианта нейтральных европейских стран он привел Швейцарию и Австрию, которые не являются членами НАТО. Позднее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак допустил, что местом встречи может стать Ватикан, Женева, Стамбул и Саудовская Аравия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    Военный истребитель США взорвался в аэропорту в Малайзии

    Европейскую страну заподозрили в намерении сорвать мир на Украине

    ВСУ стали почти полностью полагаться на Запад в одном вопросе

    В Европе обвинили Лаврова в срыве переговоров по Украине

    Жильцы российского дома пожаловались на разрушенный фундамент и провалившийся унитаз

    Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф опровергла уход из спорта

    Зеленский сообщил о разработке проекта гарантий безопасности для Украины

    На Украине Путину посоветовали встретиться с Зеленским в месте капитуляции Германии

    Киркоров упал во время концерта в Казани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости