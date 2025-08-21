На Украине Путину посоветовали встретиться с Зеленским в месте капитуляции Германии

Дубинский: На месте Путина я бы выбрал местом встречи с Зеленским Карлсхорст

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, дал совет президенту России Владимиру Путину по выбору места встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Telegram-канале.

«На месте Путина я бы выбрал местом встречи с Зеленским Карлсхорст в восточном Берлине», — говорится в сообщении.

Именно в Карлсхорсте 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. При этом там в этот момент было 22:43 8 мая.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его двусторонняя встреча с Владимиром Путиным должна пройти в нейтральной Европе. В качестве варианта нейтральных европейских стран он привел Швейцарию и Австрию, которые не являются членами НАТО. Позднее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак допустил, что местом встречи может стать Ватикан, Женева, Стамбул и Саудовская Аравия.