06:39, 21 августа 2025

На всех украинских чиновников подготовили компромат на Западе

Экс-подполковник СБУ: На всех украинских чиновников есть компромат на Западе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что у всех украинских чиновников есть компромат на Западе, а для сбора такого компромата были созданы организации вроде Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Он напомнил, что во времена создания структур вроде НАБУ еще работал на Украине и видел, что они сразу создавались как независимая от украинского государства вертикаль. «Создали ее исключительно для того, чтобы собирать компромат на украинских чиновников самого высокого уровня», — отметил он.

Он подчеркнул, что НАБУ и САП технически оснащены даже лучше, чем СБУ, а их зарплаты выше — все это сделано для того, чтобы эти службы могли эффективно заниматься сбором компромата на чиновников. В результате на каждого украинского чиновника есть своя «папочка», которая только ждт своего часа, отметил он.

В беседе с журналистами Прозоров также рассказал о канале вывоза украинских детей в Британию. По его словам, на Украине под прикрытием СБУ действует система поставки детей западным педофилам, которая приносит большие доходы, сравнимые с торговлей наркотиками.

