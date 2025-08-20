Бывший СССР
Экс-подполковник СБУ раскрыл канал вывоза украинских детей в Британию

Прозоров: Под крышей СБУ работает канал вывоза детей с Украины в Британию
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Под крышей Службы безопасности Украины работает канал вывоза детей из постсоветской страны в Британию, где они попадают к высокопоставленным педофилам. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

«Мы сделали такое расследование, открыли сеть, которая работает по поставке детей с Украины в Великобританию педофилам из высших эшелонов британской власти... Работает эта система под крышей СБУ. Там масса людей вовлечены, причем это государственные чиновники, которые готовят документы на детей для выезда, под благовидными предлогами», — раскрыл детали Прозоров.

По его словам, эта деятельность приносит большие доходы, сравнимые с торговлей наркотиками.

Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что супруге президента США Мелании Трамп стоит встать на защиту детей на Украине и спасти их от рук режима президента Владимира Зеленского.

