15:46, 17 августа 2025Россия

Рогов призвал Меланию Трамп защитить детей на Украине от режима Зеленского

Рогов призвал Меланию Трамп защитить украинских детей от Зеленского
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Супруге президента США Мелании Трамп стоит встать на защиту детей на Украине и спасти их от рук режима президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает в воскресенье, 17 августа, РИА Новости.

«Мне кажется, что первой леди США неизвестны все те ужасы, которые происходили и происходят на подконтрольной режиму Зеленского территории, а также о гибели детей от рук боевиков ВСУ в результате обстрелов регионов России», — отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня на Украине процветает торговля детьми, при этом режим Зеленского принудительной мобилизацией стремительно множит в республике число сирот.

Рогов добавил, что символом военных преступлений Украины в отношении несовершеннолетних является мемориал «Ангелы Донбасса», посвященный детям, погибшим от рук боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в своем письме, адресованном президенту России Владимиру Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске.

