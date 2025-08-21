Нейросеть Маска слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями

Forbes: В сеть утекли более 370 тыс. чатов пользователей с нейросетью Маска Grok

Нейросеть бизнесмена Илона Маска Grok слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями. По данным Forbes, произошла утечка более 370 тысяч чатов с искусственным интеллектом.

Каждый раз, когда пользователь Grok нажимает кнопку «Поделиться» в разговоре с чат-ботом, создается уникальная ссылка, которую можно отправить в личном сообщении, пояснило издание. Оказалось, что эти ссылки могут быть проиндексированы поисковыми роботами и появиться в результатах поиска, несмотря на отсутствие предупреждений.

Как отмечает Forbes, в чатах с ИИ люди делились личными данными, в том числе именами, а в некоторых случаях и паролями. Они задавали вопросы медицинского и психологического характера. Также были выявлены запросы противоправного контента, такие как изготовление запрещенных веществ, созданию взрывчатки или вредоносного программного обеспечения.

