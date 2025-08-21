Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:56, 21 августа 2025Интернет и СМИ

Нейросеть Маска слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями

Forbes: В сеть утекли более 370 тыс. чатов пользователей с нейросетью Маска Grok
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Нейросеть бизнесмена Илона Маска Grok слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями. По данным Forbes, произошла утечка более 370 тысяч чатов с искусственным интеллектом.

Каждый раз, когда пользователь Grok нажимает кнопку «Поделиться» в разговоре с чат-ботом, создается уникальная ссылка, которую можно отправить в личном сообщении, пояснило издание. Оказалось, что эти ссылки могут быть проиндексированы поисковыми роботами и появиться в результатах поиска, несмотря на отсутствие предупреждений.

Как отмечает Forbes, в чатах с ИИ люди делились личными данными, в том числе именами, а в некоторых случаях и паролями. Они задавали вопросы медицинского и психологического характера. Также были выявлены запросы противоправного контента, такие как изготовление запрещенных веществ, созданию взрывчатки или вредоносного программного обеспечения.

Ранее Илон Маск заявил, что его стартап xAI подаст в суд на корпорацию Apple. Бизнесмен обвинил компанию в нарушении антимонопольного законодательства из-за рейтинга своих приложений в App Store.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    Ассистентка светских львиц рассказала о капризах своих начальниц

    Врач развеял мифы о нейтрализующих алкоголь продуктах

    Шансы Залужного сменить Зеленского на посту президента Украины оценили

    Зеленского призвали признать данные хакеров о потерях ВСУ

    Нейросеть Маска слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями

    ВСУ несколько раз пытались атаковать Ростовскую область

    Экс-глава МИД Австрии раскритиковала фон дер Ляйен из-за Украины

    Россия ударила «Кинжалами» по украинской авиабазе

    Число оставшихся самолетов F-16 у ВСУ оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости