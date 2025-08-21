Экономика
07:30, 21 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Переход россиян на безалкогольное вино и пиво объяснили

SimpleWine: В 25 % случаев россияне выбирают б/а вино из-за желания трезвости
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Pavelis / Shutterstock / Fotodom

Наиболее частой причиной, по которой россияне выбирают безалкогольные напитки (б/а вино, б/а пиво и т.д.) вместо алкогольных, является их личное желание отказаться от спиртного. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного сетью винотек SimpleWine (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Нежелание употреблять спиртное назвали в качестве аргумента 25 процентов респондентов. Еще 11 процентов опрошенных заявили, что останавливают свой выбор на б/а напитках, когда находятся в компании, где алкоголь не пьют. По 9 процентов отказываются от спиртного из-за приема лекарств и вождения автомобиля, и 7 процентов делают осознанный выбор в пользу безалкогольных альтернатив.

При этом 89 процентов респондентов, потреблявших подобные напитки в последние полгода, заявили, что периодически пьют алкоголь. Еще 54 процента дали понять, что делают это на регулярной основе. Только 7 процентов опрошенных не пьют ничего, кроме безалкогольных альтернатив.

Значительная часть участников опроса (40 процентов) указала, что вкусовые качества б/а напитков уступают традиционному алкоголю. Еще 40 процентов усомнились в возможности безалкогольных напитков создать расслабляющую атмосферу, а 47 процентов добавили, что их трудно найти в магазинах и ресторанах. В то же время треть респондентов сказала о том, что вкус, качество и аромат безалкогольных вин значительно улучшились за последнее время.

Ранее стало известно, что поставки б/а пива из России в другие страны в первом полугодии 2025 года выросли на треть. Всего с января по июнь страна экспортировала за рубеж пять тысяч тонн этого напитка. Основными покупателями российского безалкогольного пива, по данным федерального центра «Агроэкспорт», оказались Белоруссия, Казахстан и Иран.

