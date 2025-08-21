Жильцы российского дома пожаловались на разрушенный фундамент и провалившийся унитаз

В Петрозаводске аварийный дом 1956 года постройки остался почти без фундамента

В Петрозаводске жильцы аварийного 70-летнего дома не могут дождаться расселения. Новое жилье горожанам не выдают почти двадцать лет, пишет Daily News.

Под угрозой разрушения оказался деревянный дом по улице Птицефабрика, построенный еще в 1956 году. С тех пор от фундамента здания почти ничего не осталось, полы проседают, а унитазы проваливаются. Сквозь образовавшиеся в стенах дыры в квартиры проникают крысы, жильцам приходится латать пробоины самостоятельно. В комнатах стоит холод, запах сырости и канализации. Кроме того, в доме отключена холодная вода и испорчена проводка.

Управляющие компании сменяются ежегодно, не желая разбираться с накопившимися поломками. Аварийный статус дом приобрел в 2006 году. Несмотря на реальную угрозу обрушения, его расселение запланировано только на 2027 год.

Однако даже расселение дома не гарантирует его бывшим собственникам беззаботную жизнь. Так, в Муроме жителей аварийного дома поселили в недострое. В здание, которое хоть и было сдано в эксплуатацию, не проведены вода и газ.