Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:26, 21 августа 2025Экономика

Жильцы российского дома пожаловались на разрушенный фундамент и провалившийся унитаз

В Петрозаводске аварийный дом 1956 года постройки остался почти без фундамента
Виктория Клабукова

Фото: Елена Малишевская / Петрозаводск говорит

В Петрозаводске жильцы аварийного 70-летнего дома не могут дождаться расселения. Новое жилье горожанам не выдают почти двадцать лет, пишет Daily News.

Под угрозой разрушения оказался деревянный дом по улице Птицефабрика, построенный еще в 1956 году. С тех пор от фундамента здания почти ничего не осталось, полы проседают, а унитазы проваливаются. Сквозь образовавшиеся в стенах дыры в квартиры проникают крысы, жильцам приходится латать пробоины самостоятельно. В комнатах стоит холод, запах сырости и канализации. Кроме того, в доме отключена холодная вода и испорчена проводка.

Управляющие компании сменяются ежегодно, не желая разбираться с накопившимися поломками. Аварийный статус дом приобрел в 2006 году. Несмотря на реальную угрозу обрушения, его расселение запланировано только на 2027 год.

Однако даже расселение дома не гарантирует его бывшим собственникам беззаботную жизнь. Так, в Муроме жителей аварийного дома поселили в недострое. В здание, которое хоть и было сдано в эксплуатацию, не проведены вода и газ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    Военный истребитель США взорвался в аэропорту в Малайзии

    Европейскую страну заподозрили в намерении сорвать мир на Украине

    ВСУ стали почти полностью полагаться на Запад в одном вопросе

    В Европе обвинили Лаврова в срыве переговоров по Украине

    Жильцы российского дома пожаловались на разрушенный фундамент и провалившийся унитаз

    Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф опровергла уход из спорта

    Зеленский сообщил о разработке проекта гарантий безопасности для Украины

    На Украине Путину посоветовали встретиться с Зеленским в месте капитуляции Германии

    Киркоров упал во время концерта в Казани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости