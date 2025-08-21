Россия
20:54, 21 августа 2025
Россия

Почти полторы сотни российских бойцов отразили атаку 2000 солдат ВСУ

Mash: Почти 150 российских бойцов отразили атаку 2000 солдат ВСУ в Кучеровом Яре
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Mash

Почти 150 российских бойцов отразили атаку 2000 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кучеровом Яре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, за четверо суток военнослужащие отбили около 20 атак украинских войск. Им удалось удержать результат прорыва, что помогло российским дроноводам в дальнейшем.

Бойцы соединились с другими частями Вооруженных сил России, дождавшись подкрепления. Десятикилометровый участок от Федоровки до Кучерова Яра находится под контролем российских войск.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебрасывает подразделения к Красноармейску (украинское название — Покровск) из Харьковской области вместо вывода для восполнения потерь. Помимо этого, под указанный город из этого региона отправлены по одному батальону из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.

