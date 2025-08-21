Полиция начала поиск устроивших непристойные сцены на пляже любвеобильных россиян

На Кубани разыскивают туристов, устроивших непристойные сцены на пляже

На Кубани полиция разыскивает любвеобильных россиян, устроивших непристойные сцены на пляже в Архипо-Осиповке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, о произошедшем они узнали, когда, во время мониторинга интернета, обнаружили публикацию, на которой снято, как группа людей нарушает общественный порядок. Отмечается, что туристы вызывающе себя вели и пренебрегали нормами морали.

