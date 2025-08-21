Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:06, 21 августа 2025Силовые структуры

Полиция начала поиск устроивших непристойные сцены на пляже любвеобильных россиян

На Кубани разыскивают туристов, устроивших непристойные сцены на пляже
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На Кубани полиция разыскивает любвеобильных россиян, устроивших непристойные сцены на пляже в Архипо-Осиповке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, о произошедшем они узнали, когда, во время мониторинга интернета, обнаружили публикацию, на которой снято, как группа людей нарушает общественный порядок. Отмечается, что туристы вызывающе себя вели и пренебрегали нормами морали.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал местного жителя, который надругался над незнакомкой около подъезда. Все произошло 28 июля. Тогда житель столицы напал на незнакомую девушку около подъезда жилого дома на Ленинградском шоссе. В отношении нее он совершил «иные насильственные действия сексуального характера». После случившегося потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о статусе неподконтрольных территорий

    Россиянам назвали повод для лишения водительских прав при первом нарушении

    Москвич из-за переживаний о детдоме устраивал пожары в подъезде

    В Европе допустили срыв соглашения между Россией и Украиной

    Банк России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

    Полиция начала поиск устроивших непристойные сцены на пляже любвеобильных россиян

    Россияне на сутки лишились отпуска на море из-за сломанного колеса самолета

    Экипаж танка «Прорыв» провел ночные стрельбы

    Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине

    Звезду 90-х заметили на отдыхе с молодым массажистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости