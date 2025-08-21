Телеведущий в эфире поругался с европейским политиком из-за беженцев и обвинил его во лжи

Британский телеведущий и журналист Мартин Добни поругался с политиком Стивом Маккейбом из-за беженцев и обвинил его во лжи. Инцидент произошел в прямом эфире европейского телеканала GB News, передает издание Daily Express.

В эфире Маккейб заявил, что британцы могут пустить к себе пожить беженцев, среди которых, по его словам, много женщин и детей. Предложение политика возмутило Добни, который поспешил прервать его речь. «Стив, 87 процентов людей, которые бегут в нашу страну, — это мужчины. И 81 процент из них — мужчины в возрасте от 18 до 39 лет», — поправил ведущий собеседника.

«Это безумие — повторять миф (...) о том, что это в основном женщины и дети. Это ложь! Давайте прекратим эту не имеющую оснований, далекую от правды дискуссию», — сказал Добни.

Ранее сообщалось, что ведущая GB News Мишель Дьюберри зачитала в эфире список льгот для беженцев и покинула студию. Журналистку возмутило количество привилегий, предоставляемых им властями Великобритании.