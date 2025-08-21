Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:03, 21 августа 2025Интернет и СМИ

Телеведущий в эфире поругался с европейским политиком из-за беженцев и обвинил его во лжи

Телеведущий Добни в эфире GB News поругался с политиком Маккейбом из-за беженцев
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: express.co.uk

Британский телеведущий и журналист Мартин Добни поругался с политиком Стивом Маккейбом из-за беженцев и обвинил его во лжи. Инцидент произошел в прямом эфире европейского телеканала GB News, передает издание Daily Express.

В эфире Маккейб заявил, что британцы могут пустить к себе пожить беженцев, среди которых, по его словам, много женщин и детей. Предложение политика возмутило Добни, который поспешил прервать его речь. «Стив, 87 процентов людей, которые бегут в нашу страну, — это мужчины. И 81 процент из них — мужчины в возрасте от 18 до 39 лет», — поправил ведущий собеседника.

«Это безумие — повторять миф (...) о том, что это в основном женщины и дети. Это ложь! Давайте прекратим эту не имеющую оснований, далекую от правды дискуссию», — сказал Добни.

Ранее сообщалось, что ведущая GB News Мишель Дьюберри зачитала в эфире список льгот для беженцев и покинула студию. Журналистку возмутило количество привилегий, предоставляемых им властями Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбросили на объекты ВСУ трехтонную авиабомбу

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Появились подробности о введении новых программ в российских автошколах

    Банк России сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов страны

    Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

    В России ответили на согласие офиса Зеленского с фактической потерей территорий

    В российском городе коммунисты возмутились Лениным в кустах

    Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Канадский хоккеист оценил жизнь в России

    Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости