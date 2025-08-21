Президент Киргизии отреагировал на попадание местного банка под антироссийские санкции

Жапаров: Капитал-банк не пострадает из-за попадания под британские санкции

Банк «Капитал» в Киргизии не пострадает из-за попадания под направленные против России санкции Великобритании, считает президент среднеазиатской страны Садыр Жапаров. Об этом со ссылкой на его интервью местному информагентству «Кабар» сообщает ТАСС.

Как напоминает российское агентство, после того, как несколько месяцев назад «Капитал» попал под санкции США, власти назначили эту кредитную организацию «главным банком в Киргизии, работающим с переводами в рублях».

«Россия от этого не пострадает. Честно говоря, и Капитал-банк не пострадает. Он, как и раньше, будет работать под контролем Министерства финансов и приносить прибыль государству», — отреагировал на ограничения Жапаров. «Наши банки в основном обслуживают денежные переводы соотечественников, работающих в России. Это тоже наша необходимость, такая же, как и у других», — подчеркнул он.

Помимо этого, президент Киргизии высказал мнение о том, что антироссийские санкции Запада в целом не достигли ожидаемого эффекта, поскольку собственное производство и сельское хозяйство РФ поднялись на высокий уровень, а экспорт газа и нефти продолжился.

Как стало известно 20 августа, под новые британские санкции, включающие заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг, попали три физических лица и пять юрлиц. В числе последних оказались четыре организации из Киргизии.