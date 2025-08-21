Продажи популярных снэков в России упали

«Ведомости»: Продажи чипсов в России снизились на 7 процентов в январе-июне

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы продаж чипсов в упаковках в российских розничных сетях и интернет-магазинах сократились на 7 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О снижении реализации популярного вида снэков сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен».

Эксперты вели статистику исходя из сведений о продажах более чем в 150 розничных сетях и 50 онлайн-магазинах. Отрицательную динамику подтвердили в исследовательской компании NTech. По ее данным, розничные продажи чипсов в России за отчетный период просели до 121,9 тысячи тонн.

Аналитики отмечают, что чипсы являются самой крупной категорией среди снэков. В первой половине этого года на нее пришлось 85,7 процента всех продаж закусок в денежном и 87,4 процента в физическом выражении. Ранее подобный сегмент, напротив, демонстрировал заметный рост. Так, с мая 2023-го по апрель 2024-го продажи чипсов увеличились на 14,7 процента, напомнили эксперты «Нильсен». Нынешний спад обусловлен в том числе сокращением ассортимента кукурузных и картофельных снэков, резюмировал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил оградить детей от покупок чипсов. Он отметил, что подобная продукция наносит существенный вред здоровью молодых россиян. До этого со схожей инициативой выступил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Он предложил правительству сделать чипсы подакцизным товаром и запретить их продажу несовершеннолетним.