Путин поручил изучить поставки бронированных автомобилей для ряда чиновников

Президент России Владимир Путин дал поручение относительно поставок бронированных машин ряду российских чиновников, передает ТАСС.

Речь идет о главах муниципальных образований ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, граничащих с зоной проведения специальной военной операции (СВО) на Украине регионов, а также представителей волонтерских организаций.

Поручение представить предложения о поставках бронированных автомобилей этой категории чиновников, а также мототехники для нужд волонтерских организаций, оказывающих содействие в эвакуации жителей с линии боевого соприкосновения, дано Минпромторгу России. Исполнить поручение необходимо к 1 октября 2025 года.

