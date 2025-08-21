Россия
18:38, 21 августа 2025

Путин дал поручение относительно поставок бронированных машин ряду российских чиновников

Путин поручил изучить поставки бронированных автомобилей для ряда чиновников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение относительно поставок бронированных машин ряду российских чиновников, передает ТАСС.

Речь идет о главах муниципальных образований ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, граничащих с зоной проведения специальной военной операции (СВО) на Украине регионов, а также представителей волонтерских организаций.

Поручение представить предложения о поставках бронированных автомобилей этой категории чиновников, а также мототехники для нужд волонтерских организаций, оказывающих содействие в эвакуации жителей с линии боевого соприкосновения, дано Минпромторгу России. Исполнить поручение необходимо к 1 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Минобороны подготовить курс по сбиванию беспилотных летательных аппаратов из гладкоствольного оружия для военнослужащих и добровольцев.

