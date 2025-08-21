Россия
Путин поручил подготовить курс по сбиванию БПЛА из гладкоствольного оружия

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить курс по сбиванию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из гладкоствольного оружия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что министерству поручено представить предложения о целесообразности внедрения программы по боевой подготовке для военнослужащих и добровольцев.

Помимо того, президент поручил рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей системами защиты от дронов. В частности, имеются в виду те транспортные средства, которые поставляются Вооруженным силам (ВС) России и используются для эвакуации раненых.

Ранее Путин заявил о создании в России спецвойск беспилотных систем. Глава государства поручил обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие такого рода войск в России.

