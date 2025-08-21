Путин поручил подготовить курс по сбиванию БПЛА из гладкоствольного оружия

Путин поручил МО подготовить курс по сбиванию дронов из гладкоствольного оружия

Президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить курс по сбиванию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из гладкоствольного оружия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что министерству поручено представить предложения о целесообразности внедрения программы по боевой подготовке для военнослужащих и добровольцев.

Помимо того, президент поручил рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей системами защиты от дронов. В частности, имеются в виду те транспортные средства, которые поставляются Вооруженным силам (ВС) России и используются для эвакуации раненых.

Ранее Путин заявил о создании в России спецвойск беспилотных систем. Глава государства поручил обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие такого рода войск в России.