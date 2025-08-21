Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:20, 21 августа 2025Культура

Путин обратился с трогательными словами к автору «Антошки»

Владимир Путин поздравил автора песни «Антошка» Юрия Энтина с 90-летним юбилеем
Андрей Шеньшаков
Юрий Энтин

Юрий Энтин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил поэта, писателя и сценариста Юрия Энтина с 90-летним юбилеем. Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил вклад Энтина в развитие традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации. Он пожелал поэту крепкого здоровья и вдохновения.

«Тысячи людей в нашей стране и за ее пределами знают и искренне любят ваше многогранное творчество», — говорится в телеграмме.

Юрий Сергеевич является автором стихов и сценариев для всенародно любимых мультфильмов «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Голубой щенок» и многих других. Его песни также звучат во многих знаковых фильмах.

Ранее стало известно, что Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем. Ему исполнилось 90 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    В России узнали о письме главкома ВСУ в Минздрав с просьбой спасти отца

    У обвиняемых в злоупотреблениях сотрудников Минобороны обнаружили имущество на миллионы

    Сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб

    Россияне массово отправятся продлевать лето в четыре страны

    Путин обратился с трогательными словами к автору «Антошки»

    Шансы на возвращение IKEA в Россию оценили

    Популярная актриса кардинально сменила имидж

    В продолжении «Дьявол носит Prada» покажут похороны ключевого персонажа

    Гоблин отреагировал на запрет в России мема «Ненавижу, ***, цыган»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости