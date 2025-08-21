Путин обратился с трогательными словами к автору «Антошки»

Владимир Путин поздравил автора песни «Антошка» Юрия Энтина с 90-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил поэта, писателя и сценариста Юрия Энтина с 90-летним юбилеем. Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил вклад Энтина в развитие традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации. Он пожелал поэту крепкого здоровья и вдохновения.

«Тысячи людей в нашей стране и за ее пределами знают и искренне любят ваше многогранное творчество», — говорится в телеграмме.

Юрий Сергеевич является автором стихов и сценариев для всенародно любимых мультфильмов «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Голубой щенок» и многих других. Его песни также звучат во многих знаковых фильмах.

Ранее стало известно, что Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем. Ему исполнилось 90 лет.