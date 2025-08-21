Забота о себе
07:00, 21 августа 2025Забота о себе

Раскрыто главное условие отличного секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Сексологи Майкл Стоцкс и Индиго Стрей Конгер назвали главное условие отличного секса. Их рекомендацию приводит издание Self.

По словам Стоукса, общение до и после секса способствует психологической безопасности с партнером и улучшает качество интимной близости. «Вы можете обсудить свои границы и желания, и такой уровень связи может усилить удовольствие», — рассказал он и добавил, что такая коммуникация — это отличная возможность рассказать о том, что понравилось во время полового акта, и выразить благодарность за этот опыт.

В свою очередь, Индиго Стрей Конгер призвала не воспринимать такое общение как серьезный допрос или официальную встречу. «Обсуждение секса — это не поиск секретного способа довести партнера до оргазма; скорее это выяснение того, как сочетаются ваши стили в постели и как вы можете проявлять любопытство и возбуждать друг друга в эротической обстановке», — подчеркнула она.

Ранее секс-коуч и клинический сексолог Кристин Д’Анджело подсказала мужчинам, как вести себя, чтобы понравится женщинам постарше. По ее мнению, чтобы завоевать интерес опытной спутницы, нужно быть честным и уверенным в себе.

