Россиянам назвали опасные для смыва в унитаз отходы

Химик Васильев: В унитаз опасно смывать еду и лекарства

В унитаз опасно смывать лекарства, строительный мусор и остатки еды. Опасные для утилизации через канализацию отходы назвал россиянам заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев, пишет NEWS.ru.

При сливе в унитаз органических и неорганических отходов трубы начинают зарастать и забиваться. Поэтому не стоит отправлять в канализацию вещества, способные образовывать взрывоопасные, токсичные и горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества, синтетические и натуральные смолы, стройматериалы, пищевые и фармацевтические отходы, предупредил химик.

То же самое касается масел, которые используются для приготовления пищи. Их нужно либо утилизировать в специальных центрах, либо, если речь идет о небольшом количестве, промокнуть салфеткой и выкинуть ее в обычную мусорку, посоветовал Васильев.

Ранее были названы неожиданные предметы, которые вызывают засор канализации. Так, в туалет не стоит выбрасывать туалетную бумагу. Несмотря на то, что бумага быстро разлагается, в больших количествах она может не раствориться и образовать «пробки», забивающие канализационные трубы. Для предотвращения этой проблемы бумагу стоит выкидывать в урну.