Экономика
11:45, 21 августа 2025Экономика

Россияне стали меньше верить в финансовые ритуалы

«Выберу.ру»: Только 17 % опрошенных верят в действенность финансовых ритуалов
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне стали меньше верить в финансовые ритуалы и денежные практики, следует из результатов опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

В сравнении с данными, полученными годом ранее, их доля среди общего числа респондентов, уменьшилась на 9 процентных пунктов — с 26 до 17 процентов. Именно столько опрошенных признало действенность указанных операций. При этом почти половина половина из них не считает денежные практики правдивыми, еще 33 процента никогда об этом не задумывались.

Около четверти (24 процента) респондентов покупали обучающие курсы по денежным практикам или брали консультации, уточнили представители маркетплейса. Из тех, кто практиковал финансовые ритуалы, положительные результаты получили 26 процентов респондентов, а 31 процент от их общего числа признали, что в таких установках, как «чем больше тратишь — тем больше получаешь», «деньги — это поток энергии», их нельзя давать в долг, что-то есть.

Как писала ранее «Лента.ру» растущий интерес граждан к эзотерике не обходит и бизнесменов, некоторые из которых склонны принимать важные решения исходя из предсказаний — в 2023 году 24 процента представителей малого бизнеса называли эзотерические практики скорее полезными.

