11:56, 21 августа 2025Экономика

Россияне ринулись за ипотекой

Число заявок на получение ипотеки на вторичное жилье в России выросло на 26 %
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В течение второго квартала (апрель — июнь) количество заявок россиян на ипотеку для покупки новостроек увеличилось на 12 процентов по сравнению с первым кварталом, а на покупку жилья на вторичном рынке — сразу на 26 процентов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования Банка ДОМ.РФ и финансового маркетплейса «Сравни».

Руководитель продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова отметила, что тенденция наметилась благодаря альтернативным сделкам на вторичном рынке. При этом новое жилье приобретается с небольшой доплатой, на которую оформляется ипотека, а основная сумма формируется за счет продажи имеющейся квартиры.

Средний размер выданной ипотеки остается практически неизменным — с небольшим снижением на один процент во втором квартале до 3,8 миллиона рублей. Средний первоначальный взнос за апрель — июнь составил около 25,6 процента.

Максимальный средний первоначальный взнос во втором квартале 2025 года фиксировался в Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (32,7 процента), Москве (31,7 процента), Новгородской (29,1 процента) и Калининградской (28,9 процента) областях. Также в списке регионов с высоким первоначальным взносом оказались Курганская (28,9 процента), Орловская (28,6 процента), Тамбовская (26,7 процента) области, Санкт-Петербург (25,5 процента) и Псковская область (25,1 процента).

Чем выше сумма первоначального взноса, тем выгоднее условия кредита, отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. Это снижает долговую нагрузку и ежемесячные платежи, делая обслуживание ипотеки комфортнее в долгосрочной перспективе. Кроме того, заемщики могут направлять высвободившиеся средства на частичное досрочное погашение кредита без комиссии.

Ранее в компании PIONEER подсчитали, что у москвичей со средней зарплатой в 178,2 тысячи рублей уходит около десяти лет на то, чтобы скопить на новую квартиру.

