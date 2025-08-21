Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:05, 21 августа 2025Силовые структуры

Россиянин нажился на гуманитарной помощи для бойцов СВО

В Тверской области ФСБ раскрыла схему хищений гуманитарной помощи бойцам СВО
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Тверской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России раскрыли схему хищений денег, которые собирались для оказания гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «МК в Твери».

По предварительной информации, похищенная сумма составила несколько миллионов рублей. Причастным к преступлению оказался 40-летний местный житель.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пройдет суд над гражданкой одной из стран ближнего зарубежья, которая заполучила миллионы на схеме с выплатами участнику СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

    Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

    Москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов

    Часть крыла отвалилась от пассажирского самолета перед посадкой и попала на видео

    Суд потерял экс-замглавы Минобороны Иванова

    Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

    Российская фигуристка выступит на отборе на Олимпиаду со старыми программами

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

    Популярный российский блогер получил визу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости