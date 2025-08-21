Россиянин нажился на гуманитарной помощи для бойцов СВО

В Тверской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России раскрыли схему хищений денег, которые собирались для оказания гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «МК в Твери».
По предварительной информации, похищенная сумма составила несколько миллионов рублей. Причастным к преступлению оказался 40-летний местный житель.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пройдет суд над гражданкой одной из стран ближнего зарубежья, которая заполучила миллионы на схеме с выплатами участнику СВО.