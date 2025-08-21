Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:01, 21 августа 2025Силовые структуры

Россиянин спокойно прожил 20 лет после тройной расправы

В Свердловской области перед судом предстанет житель за убийство в 2005 году
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Ирбите Свердловской области перед судом предстанет житель за тройную расправу 20-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 24 декабря 2005 года обвиняемый распивал спиртное с женщиной и двумя мужчинами, с одним из которых во время застолья поссорился. Тогда он схватил нож и набросился на оппонента. Нанесенные ранения оказались несовместимы с жизнью. После этого фигурант избавился от свидетелей.

Мужчина дал признательные показания под тяжестью новых доказательств.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге охранник набросился с ножом на посетителей букмекерской конторы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть переговоров о прекращении конфликта на Украине. Чего хотят Москва и Киев?

    Продажи популярных снэков в России упали

    Еще одна страна выразила готовность отправить миротворцев на Украину

    В Минобороны России раскрыли цели ночного группового удара по объектам Украины

    Зеленский раскрыл детали предложения Украины США по дронам

    Президент швейцарского клуба объяснил уход Миранчука

    Волны утянули россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной

    Армия России поразила места производства и хранения беспилотников ВСУ

    Российские войска взяли еще один населенный пункт в зоне СВО

    В Раде рассказали о новой карте Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости