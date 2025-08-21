Троих россиян порезали в букмекерской конторе

В Петербурге охранник набросился с ножом на посетителей букмекерской конторы

В Санкт-Петербурге задержали 60-летнего охранника букмекерской конторы за нападение с ножом на трех посетителей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, ночью в букмекерской конторе двое жителей Тюменской области и приезжий из Белоруссии перебрали с алкоголем и стали вести себя неадекватно. Тогда охранник взялся за нож. В результате потерпевшие получили ранения в живот, шею и щеку. Их госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что ранее охранник имел проблемы с законом из-за неуплаты алиментов и незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье приезжий ударил ножом в живот коллегу-строителя и скрылся.