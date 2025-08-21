Россия
Российский девятиклассник снял секс со сверстницей и выложил видео в сеть

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ленинградской области девятиклассник снял секс со сверстницей и выложил видео в сеть. Об этом сообщил Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным российского издания, в полицию обратилась мать школьницы. Она рассказала, что ее 15-летняя дочь по обоюдному согласию вступила в близость со старшеклассником. Партнер, как утверждает женщина, фиксировал процесс на видео не раз.

Затем юноша распространил кадры эротического содержания с участием несовершеннолетней в одном из мессенджеров. Школьника объявили в розыск.

Как выяснил «Конкретно.ру», в отношении молодого человека могут возбудить уголовное дело.

До этого стало известно, что в Ленобласти подростки надругались над девятилетним мальчиком в спортивном лагере. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

