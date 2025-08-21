Российский девятиклассник снял секс со сверстницей и выложил видео в сеть

В Ленинградской области девятиклассник снял секс со сверстницей и выложил видео в сеть. Об этом сообщил Telegram-канал «Конкретно.ру».
По данным российского издания, в полицию обратилась мать школьницы. Она рассказала, что ее 15-летняя дочь по обоюдному согласию вступила в близость со старшеклассником. Партнер, как утверждает женщина, фиксировал процесс на видео не раз.
Затем юноша распространил кадры эротического содержания с участием несовершеннолетней в одном из мессенджеров. Школьника объявили в розыск.
Как выяснил «Конкретно.ру», в отношении молодого человека могут возбудить уголовное дело.
До этого стало известно, что в Ленобласти подростки надругались над девятилетним мальчиком в спортивном лагере. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.