Российский девятиклассник снял секс со сверстницей и выложил видео в сеть

В Ленинградской области девятиклассник снял секс со сверстницей и выложил видео в сеть. Об этом сообщил Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным российского издания, в полицию обратилась мать школьницы. Она рассказала, что ее 15-летняя дочь по обоюдному согласию вступила в близость со старшеклассником. Партнер, как утверждает женщина, фиксировал процесс на видео не раз.

Затем юноша распространил кадры эротического содержания с участием несовершеннолетней в одном из мессенджеров. Школьника объявили в розыск.

Как выяснил «Конкретно.ру», в отношении молодого человека могут возбудить уголовное дело.

