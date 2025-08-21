Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:46, 21 августа 2025Интернет и СМИ

Сообщение об инсценировке попытки подрыва Крымского моста не подтвердилось

Информация об инсценировке попытки подрыва Крымского моста не подтвердилась
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Информация о том, что ФСБ инсценировала попытку подорвать Крымский мост, чтобы обвинить украинские спецслужбы в срыве мирных переговоров. Соответствующее сообщение опубликовало издание The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией).

Авторы ссылаются на данные украинского проекта Inform Napalm, который сообщил, что 130 килограммов взрывчатки недостаточно для взрыва моста.

ФСБ России 18 августа сообщила о предотвращении готовившегося спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту. Заявление было подкреплено видео задержания подозреваемого. На кадрах также заметна начиненный 130-килограммовой взрывчаткой автомобиль Chevrolet Volt. В службе сообщили, что машина пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии и на автовозе частного водителя-перевозчика ее должны были доставить в Краснодарский край.

В Краснодарском крае машину планировалось передать другому водителю. Последний должен был выехать на машине в Крым через Крымский мост и «стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать втемную», уточнили в ФСБ. Мужчина нашел работу в Telegram — в мессенджере с ними связались украинские спецслужбы. На кадрах, опубликованных сотрудниками ФСБ, также есть допрос подозреваемого и вскрытие и обезвреживание заминированного автомобиля. В отсек для аккумулятора залито около 130 килограммов синтетической пенообразной взрывчатки. Сотрудники ФСБ оперативно извлекли и обезвредили ее. Такого количества взрывчатки достаточно, чтобы взрыв привел к жертвам и повлиял на ход переговоров.

Минобороны России предупреждало, что Киев готовит провокации для срыва мирных переговоров. Там заявляли, что в результате провокации Киева вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные силы России.

Это уже вторая в этом году попытка спецслужб Украины использовать автомашины, заряженные большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту. Как напомнили в ФСБ, в апреле на белорусско-польской границе белорусские силовики задержали микроавтобус с 500 килограммами синтетической взрывчатки, которая также предназначалась для подобной террористической атаки.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    Джулия Фокс раскрыла правду о пластике

    В российском городе вынесут приговор семейной паре за педофилию

    Российская школьница связала себя и уселась в кусты с одной целью

    В Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

    В российском регионе захотели построить мост и обнаружили неожиданное

    В России признали попытки уменьшить самолет МС-21

    Не сдавших экзамены россиян захотели отправлять осваивать рабочие специальности

    Российская стюардесса показала легендарный макияж Emirates и восхитила подписчиков

    Трамп сравнил себя и Путина с Никсоном и Хрущевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости