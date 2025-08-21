Спасение двух россиян с горного пика в Киргизии попало на видео

Двух россиян сняли с горного пика в Киргизии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, два российских альпиниста застряли на пике Байчечекей. Мужчины отправились на горный массив по сложному маршруту и попали в непогоду.

На видео один из них падает сигнал вертолету на склоне горы. Затем кадры фиксируют спасение путешественников, их эвакуируют на борт. После воздушное судно приземляется в поле.

На данный момент мужчины госпитализированы. «Мы очень сильно промокли, замерзли и поняли, что не сможем спуститься. Сейчас уже чувствуем себя лучше. Я очень благодарен МЧС, потому что это был вопрос жизни и смерти. Мы бы сами не спустились», ― сообщил скалолаз.

Ранее россиянка Наталья Наговицына оказалась в снежной ловушке в горах Киргизии. 12 августа 47-летняя женщина сломала ногу и уже девять дней пребывает на пике Победы без провизии.