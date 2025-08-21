Стали известны подробности одного из ночных ударов по Украине

Подоляка: ВС РФ нанесли пять ударов по Павлоградской газокомпрессорной станции

Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли пять ударов по Павлоградской газокомпрессорной станции в Днепропетровской области. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал спутниковые снимки, где видны пять попаданий. Подоляка также уточняет, что после этого возник сильнейший пожар на объекте.

«И судя по тому факелу, который видели жители Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областей, магистральные трубы были при этом повреждены», — подытоживает блогер.

Ранее стало известно, что Российская армия ударила по авиабазе Дубно в Ровненской области. Уточняется, что впервые за долгое время применив аэробаллистические ракеты «Кинжал».