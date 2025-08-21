Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:34, 21 августа 2025Бывший СССР

Россия ударила «Кинжалами» по украинской авиабазе

Российские войска нанесли удар ракетами «Кинжал» по украинской авиабазе Дубно
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Российские войска ударили по авиабазе Дубно в Ровненской области, впервые за долгое время применив аэробаллистические ракеты «Кинжал». Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

«Сейчас туда же устремились крылатые ракеты воздушного и морского базирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти удары являются возможной подготовкой к завершению конфликта и попыткой нанести максимальный урон украинской стороне. Таким образом, отмечает «Осведомитель», когда мир будет достигнут, Киеву придется затратить большое количество ресурсов и времени на восстановление военной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по западной Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    Ассистентка светских львиц рассказала о капризах своих начальниц

    Врач развеял мифы о нейтрализующих алкоголь продуктах

    Шансы Залужного сменить Зеленского на посту президента Украины оценили

    Зеленского призвали признать данные хакеров о потерях ВСУ

    Нейросеть Маска слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями

    ВСУ несколько раз пытались атаковать Ростовскую область

    Экс-глава МИД Австрии раскритиковала фон дер Ляйен из-за Украины

    Россия ударила «Кинжалами» по украинской авиабазе

    Число оставшихся самолетов F-16 у ВСУ оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости