Российские войска нанесли удар ракетами «Кинжал» по украинской авиабазе Дубно

Российские войска ударили по авиабазе Дубно в Ровненской области, впервые за долгое время применив аэробаллистические ракеты «Кинжал». Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

«Сейчас туда же устремились крылатые ракеты воздушного и морского базирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти удары являются возможной подготовкой к завершению конфликта и попыткой нанести максимальный урон украинской стороне. Таким образом, отмечает «Осведомитель», когда мир будет достигнут, Киеву придется затратить большое количество ресурсов и времени на восстановление военной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по западной Украине.