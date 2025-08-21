Российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по западной Украине

Во Львове и Луцке на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Во Львове и Луцке на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщило издание «Общественное».

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по западной Украине.

«"Калибры" с кораблей флота уже пролетают Карпаты. Часть уже над Львовом и Мукачево. Перед этим объекты врага атаковали гиперзвуковые "Кинжалы"», — говорится в публикации.

Военкоры уточнили, что атаку продолжают ударные дроны «Герань». Канал Insider UA сообщил, что в воздухе находится около 50 беспилотников. По каким объектам были нанесены удары, на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области. По предварительным данным, по региону ударили «Искандером». Также взрывы произошли в Киеве.