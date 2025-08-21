Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:18, 21 августа 2025Бывший СССР

Российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по западной Украине

Во Львове и Луцке на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Во Львове и Луцке на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщило издание «Общественное».

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по западной Украине.

«"Калибры" с кораблей флота уже пролетают Карпаты. Часть уже над Львовом и Мукачево. Перед этим объекты врага атаковали гиперзвуковые "Кинжалы"», — говорится в публикации.

Военкоры уточнили, что атаку продолжают ударные дроны «Герань». Канал Insider UA сообщил, что в воздухе находится около 50 беспилотников. По каким объектам были нанесены удары, на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области. По предварительным данным, по региону ударили «Искандером». Также взрывы произошли в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    Ассистентка светских львиц рассказала о капризах своих начальниц

    Врач развеял мифы о нейтрализующих алкоголь продуктах

    Шансы Залужного сменить Зеленского на посту президента Украины оценили

    Зеленского призвали признать данные хакеров о потерях ВСУ

    Нейросеть Маска слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями

    ВСУ несколько раз пытались атаковать Ростовскую область

    Экс-глава МИД Австрии раскритиковала фон дер Ляйен из-за Украины

    Россия ударила «Кинжалами» по украинской авиабазе

    Число оставшихся самолетов F-16 у ВСУ оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости