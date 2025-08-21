Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:36, 21 августа 2025Наука и техника

Названа дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5

S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 выйдет 20 ноября
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5 20 ноября. Дату релиза назвали разработчики тайтла.

Подробная информация о выходе шутера на консолях PlayStation появилась в магазине PS Store. Студия GSC Game World и компания Sony не только раскрыли дату запуска тайтла, но и открыли предзаказ.

В американской версии магазина S.T.A.L.K.E.R. 2 обойдется минимум в 60 долларов (4,8 тысяч рублей). Версия Deluxe стоит 80 долларов (6,5 тысяч рублей), Ultimate — 110 долларов (8,8 тысяч рублей). Также пользователи консоли PlayStation 5 Pro получат улучшенную версию игры.

О выходе S.T.A.L.K.E.R. 2 стало известно в июле. Тайтл выйдет на PS спустя ровно год с момента его публичного релиза. 20 ноября 2024 года игра стала доступна на ПК и приставках Xbox Series. Очевидно, что игра GSC Game World ровно один год была консольным эксклюзивом Microsoft.

Ранние игры S.T.A.L.K.E.R. стали доступны на PlayStation в марте 2024 года. Тогда для пользователей консолей Sony стал доступен игровой набор, в который вошли «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо».

В середине августа создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились планами улучшить игру и добавить новый контент. До конца года ее переведут на новый движок Unreal Engine 5.5.4, игра получит новые миссии, аномалии и прочий контент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о статусе неподконтрольных территорий

    Украина атаковала Крым

    Названо место самых масштабных потерь ВСУ за три года спецоперации

    Зеленский рассказал о вариантах мест встречи с Путиным

    Исинбаевой разблокировали счета в России

    Названа дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5

    Врач предупредил об опасном последствии привычки сдерживать чихание

    Банк России призвал дать экономике передышку

    Зеленский заявил о своей готовности к выборам

    Зеленский анонсировал производство собственных ракет «Фламинго»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости