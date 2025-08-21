Названа дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5

S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 выйдет 20 ноября

Видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5 20 ноября. Дату релиза назвали разработчики тайтла.

Подробная информация о выходе шутера на консолях PlayStation появилась в магазине PS Store. Студия GSC Game World и компания Sony не только раскрыли дату запуска тайтла, но и открыли предзаказ.

В американской версии магазина S.T.A.L.K.E.R. 2 обойдется минимум в 60 долларов (4,8 тысяч рублей). Версия Deluxe стоит 80 долларов (6,5 тысяч рублей), Ultimate — 110 долларов (8,8 тысяч рублей). Также пользователи консоли PlayStation 5 Pro получат улучшенную версию игры.

О выходе S.T.A.L.K.E.R. 2 стало известно в июле. Тайтл выйдет на PS спустя ровно год с момента его публичного релиза. 20 ноября 2024 года игра стала доступна на ПК и приставках Xbox Series. Очевидно, что игра GSC Game World ровно один год была консольным эксклюзивом Microsoft.

Ранние игры S.T.A.L.K.E.R. стали доступны на PlayStation в марте 2024 года. Тогда для пользователей консолей Sony стал доступен игровой набор, в который вошли «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо».

В середине августа создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились планами улучшить игру и добавить новый контент. До конца года ее переведут на новый движок Unreal Engine 5.5.4, игра получит новые миссии, аномалии и прочий контент.