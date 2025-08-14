Наука и техника
11:54, 14 августа 2025

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет большое обновление

S.T.A.L.K.E.R. 2 получит новый движок, дополнительные миссии и новые аномалии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились планами улучшить игру и добавить новый контент. Об этом сообщается на странице тайтла в Steam.

В студии GSC Game World рассказали, что до конца года S.T.A.L.K.E.R. 2 получит обновление движка — с Unreal Engine 5.1 до 5.5.4. В украинской компании отметили, что помимо нового контента игра станет более стабильной и будет лучше работать на консолях и персональных компьютерах (ПК).

Также в рамках большого обновления в игре появятся новые миссии, аномалии и погодные сценарии. Разработчики должны улучшить геймплей на максимальном уровне сложности, также они пообещали добавить в S.T.A.L.K.E.R. 2 бинокли, очки ночного видения и другие инструменты. В студии рассказали об улучшении работы искусственного интеллекта (ИИ) во время боя и снижении видимости при слабом освещении.

Кроме того, до конца года для геймеров должны представить инструменты для создания модов. С ними пользователи смогут разрабатывать собственные миссии и настраивать игровой процесс по своему желанию. «Мы идем на этот риск — как настоящие сталкеры — и сделаем все возможное, чтобы достичь наших целей в 2025 году», — подытожили представители GSC Game World.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла в ноябре 2024 года на ПК и консолях Xbox. До конца 2025 года должен состояться релиз игры на PlayStation 5.

В середине мая студия GSC Game World анонсировала выход улучшенных версий игр серии S.T.A.L.K.E.R., которые будут распространять бесплатно.

    Все новости