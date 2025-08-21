Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:31, 21 августа 2025Мир

Стало известно о тайной ракетной базе Северной Кореи вблизи Китая

Bloomberg: Северная Корея построила тайную ракетную базу вблизи границы с Китаем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея построила вблизи границы с Китаем тайную ракетную базу, на которой хранится самое современное стратегическое оружие страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным американского Центра стратегических и международных исследований, на базе в Синпунге провинции Пхенан-Пукто, расположенной в 27 километрах от границы с Китаем, вероятно, размещается подразделение численностью до бригады, оснащенное шестью-девятью межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие, и их мобильными пусковыми установками.

«Эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов», — сообщили в аналитическом центре.

Предполагается, что строительство базы началось, предположительно, в 2004 году, а к 2014 году большая часть объектов была введена в эксплуатацию.

19 августа лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что необходимо произвести «эпохальные и быстрые изменения» в существующей военной теории, чтобы расширить ядерный потенциал страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс заявил о желании Россия получить находящуюся под контролем Украины территорию

    Артемия Лебедева укусил клещ

    Россия перестала покупать картофель у постсоветской республики

    Яркий светящийся объект пролетел над российским регионом и попал на видео

    Организаторов протестов на Украине назвали

    ОАК передала ВС России очередную партию Су-35С

    В США призвали ФБР начать расследование из-за статьи о тратах главы Пентагона на охрану

    Россиянка описала жизнь девушек в Туркменистане словами «обязана молча выполнять указания»

    Мадонна в откровенном корсете отпраздновала 67-летие

    В Совфеде высказались об отношении Трампа к планам Стармера и Макрона по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости