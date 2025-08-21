Страна НАТО создала новую бригаду на границе с Россией

Норвегия сформировала новую бригаду в граничащей с Россией области Финнмарк

Власти Норвегии сформировали новую военную бригаду в граничащей с Россией области Финнмарк. Об этом сообщает министерство обороны королевства.

«Создание бригады "Финнмарк" — это вынужденная мера в ответ на все более неопределенную ситуацию с безопасностью в мире. Цель — сдержать тех, кто не желает нам добра», — заявил министр обороны страны Торе Сандвик.

В сообщении ведомства отмечается, что «Финнмарк» является первой бригадой, сформированной в Норвегии с 1982 года. Теперь армия королевства насчитывает две бригады, а в скором времени планируется создание третьей.

12 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение перебросить три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на авиабазу Эрланд в Норвегии, расположенную у границы с Россией. Как сообщалось, бомбардировщики должны выполнить несколько миссий в рамках военных учений НАТО и ее европейских союзников.