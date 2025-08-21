Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 21 августа 2025Мир

Страна НАТО создала новую бригаду на границе с Россией

Норвегия сформировала новую бригаду в граничащей с Россией области Финнмарк
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Власти Норвегии сформировали новую военную бригаду в граничащей с Россией области Финнмарк. Об этом сообщает министерство обороны королевства.

«Создание бригады "Финнмарк" — это вынужденная мера в ответ на все более неопределенную ситуацию с безопасностью в мире. Цель — сдержать тех, кто не желает нам добра», — заявил министр обороны страны Торе Сандвик.

В сообщении ведомства отмечается, что «Финнмарк» является первой бригадой, сформированной в Норвегии с 1982 года. Теперь армия королевства насчитывает две бригады, а в скором времени планируется создание третьей.

12 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение перебросить три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на авиабазу Эрланд в Норвегии, расположенную у границы с Россией. Как сообщалось, бомбардировщики должны выполнить несколько миссий в рамках военных учений НАТО и ее европейских союзников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    Джулия Фокс раскрыла правду о пластике

    В российском городе вынесут приговор семейной паре за педофилию

    Российская школьница связала себя и уселась в кусты с одной целью

    В Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

    В российском регионе захотели построить мост и обнаружили неожиданное

    В России признали попытки уменьшить самолет МС-21

    Не сдавших экзамены россиян захотели отправлять осваивать рабочие специальности

    Российская стюардесса показала легендарный макияж Emirates и восхитила подписчиков

    Трамп сравнил себя и Путина с Никсоном и Хрущевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости