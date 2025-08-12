Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

Трамп перебросил три бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США к границе с Россией

Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии, которая находится у границы с Россией. О решении американского лидера Дональда Трампа сообщило Объединенное авиационное командование (AIRCOM) Североатлантического альянса на официальном сайте.

«Бомбардировщики ВВС США прибыли 9 августа с авиабазы Дайсс, штат Техас, на авиабазу Эрланд в Норвегии, чтобы принять участие в очередном развертывании оперативной группы бомбардировщиков в Европе, координируясь с союзниками по НАТО для углубленной подготовки и готовности», — отмечается в заявлении.

Бомбардировщики выполнят несколько миссий под руководством союзников по военному блоку. В частности, они отработают действия в условиях повышенной опасности, чтобы усовершенствовать навыки в подобном случае. По словам норвежского подполковника Том Кристиансена, такие учения делают альянс «более подготовленным к решению любых задач».

18 июля обозреватель журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс заявил, что ВВС США могут отказаться от стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за совершенствующихся систем противовоздушной обороны (ПВО) России и Китая. По его словам, они были эффективными во время однополярности, однако на фоне возросшей конкуренции в мире этот самолет кажется «устаревшим».