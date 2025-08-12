Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:42, 12 августа 2025Мир

Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

Трамп перебросил три бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США к границе с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Airman 1st Class Colin Hollowell / Reuters

Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии, которая находится у границы с Россией. О решении американского лидера Дональда Трампа сообщило Объединенное авиационное командование (AIRCOM) Североатлантического альянса на официальном сайте.

«Бомбардировщики ВВС США прибыли 9 августа с авиабазы Дайсс, штат Техас, на авиабазу Эрланд в Норвегии, чтобы принять участие в очередном развертывании оперативной группы бомбардировщиков в Европе, координируясь с союзниками по НАТО для углубленной подготовки и готовности», — отмечается в заявлении.

Бомбардировщики выполнят несколько миссий под руководством союзников по военному блоку. В частности, они отработают действия в условиях повышенной опасности, чтобы усовершенствовать навыки в подобном случае. По словам норвежского подполковника Том Кристиансена, такие учения делают альянс «более подготовленным к решению любых задач».

18 июля обозреватель журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс заявил, что ВВС США могут отказаться от стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за совершенствующихся систем противовоздушной обороны (ПВО) России и Китая. По его словам, они были эффективными во время однополярности, однако на фоне возросшей конкуренции в мире этот самолет кажется «устаревшим».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В ответ на вопиющие и провокационные действия». Китай разрывает контакты с президентом Чехии. Что возмутило Пекин?

    Эрдоган дал совет Зеленскому для встречи с Путиным

    В России захотели ввести социальную десятину

    Описаны действия Армии России в случае блокирования НАТО Калининградской области

    Россиянин попытался забить собаку молотком в детском парке и попал на видео

    Интимные фотографии знакомой подвели россиянку под статью

    Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей

    Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

    Дачникам подсказали способы вырастить негорькие огурцы

    Словом «похабный» описали договор между Арменией и Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости