У звезды «Очень странных дел» появился ребенок

Актриса Милли Бобби Браун сообщила, что они с Джейком Бонджови стали родителями

Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале «Очень странные дела», сообщила о пополнении в их семье с сыном Джона Бонджови Джейком. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Браун, молодая пара решила взять под опеку девочку. Они официально стали родителями этим летом, но имя малышки пока держится в секрете. Для Милли и Джейка это первый ребенок.

«Летом мы взяли нашу очаровательную девочку. Мы невероятно рады начать эту прекрасную главу родительства в мире и уединении», — написала она в своей публикации.

Известно, что пара сыграла свадьбу в мае 2024 года, церемония прошла в закрытом формате.

Ранее стало известно, что актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Тринадцать в сериале «Очень странные дела», призналась, что сменила имя на заре своей карьеры.