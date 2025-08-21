Бывший СССР
Удары российской авиации по позициям ВСУ попали на видео

Удары ВС России по ВСУ в Димитрове, Артемовке и Двуречанском попали на видео
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные при помощи авиации нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что авиаудары были нанесены по целям, расположенным в Димитрове (украинское название — Мирноград), Артемовке и Двуречанском. Моменты поражения позиций украинских военнослужащих попали на видео.

«В Димитрове с применением ФАБ-3000 уничтожен ПВД (пункт временной дислокации — прим. «Ленты.ру») 15-й оброн НГУ; в Артемовке несколькими ФАБ-500 отработали по ПУ (пункту управления — прим. «Ленты.ру») БпЛА 153-й омбр ВСУ, цель уничтожена; в Двуречанском ракетой Х-39 поражен ПВД 3 отмбр ВСУ», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны опубликовало видео удара ФАБ-3000 по ПВД ВСУ. Они располагались в населенных пунктах Константиновка и Гремяч.

