Уехавшая в США певица отреагировала на обвинения в сокрытии гражданства России

Получившая гражданство России певица Рита Дакота заявила, что она белоруска

Белорусская певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) прокомментировала обвинения в том, что она «скрывала» свой российский паспорт и «стыдилась» его. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если я не отчитываюсь перед чужими людьми о своих документах (что в целом довольно странная предъява, я разве должна?), это не значит, что я "скрываю" или того хуже "стыжусь"», — написала она.

Герасимович подчеркнула, что она «родилась и выросла» в Белоруссии, поэтому по крови она является белоруской. При этом она добавила, что у нее также есть гражданство России «по русскому мужу и дочери» и документы, разрешающие деятельность в других странах, где она живет и работает.

«Я понимаю, зачем желтые СМИ это делают, но в моей картине мира это разделение, ненависть, сталкивание лбами и прочее зло, в котором я участвовать не буду. Имея паспорт РФ (где я живу с 18 лет и считаю вторым домом), я все еще белоруска, это мои корни и моя национальность. И мне горько жить в мире, где за это стыдят в СМИ», — отметила певица.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что Рита Дакота тайно получила российское гражданство. Известно, что в 2023 году артистка переехала в США.