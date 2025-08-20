Уехавшая в США певица тайно получила гражданство России

Shot: Певица Рита Дакота скрывает получение гражданства России

Белорусская певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) тайно получила российское гражданство. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что Дакота стала гражданкой России 22 декабря 2022 года. В июле 2023-го артистка вышла замуж и переоформила паспорт РФ после смены фамилии на Белогай. Соответствующие изменения были также внесены в ИП, зарегистрированный певицей в феврале 2022-го.

Известно, что в 2023 году Дакота переехала в США. Shot отмечает, что исполнительница позиционирует себя как гражданку Белоруссии и скрывает получение российского паспорта. В то же время артистка продолжает зарабатывать на территории РФ, за полгода она продала поклонникам мерч на сумму 14 миллионов рублей.

Ранее Дакота сообщила, что больше не может давать концерты в России. По словам певицы, новость об этом стала для нее ударом, из-за которого жизнь разделилась на до и после.