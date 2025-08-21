Украинку обвинили в госизмене за общение с крестной матерью из России

Жительнице Украины грозит 15 лет тюремного заключения за государственную измену. Она подпала под подозрение из-за того, что общалась со своей крестной матерью, проживающей на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из данных из списка политзаключенных, подготовленного международным «Клубом народного единства», украинка находится в СИЗО с 14 марта 2024 года. Больше никакой информации о судьбе женщины нет.

В начале июня стало известно, что экс-министрам Украины времен правления бывшего президента страны Виктора Януковича Дмитрию Саламатину, Михаилу Ежелю и Павлу Лебедеву объявлены подозрения в государственной измене.