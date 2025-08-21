Подразделения ВСУ под Волчанском начали разбегаться после первых потерь

Прибывшие после восполнения потерь подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском в Харьковской области разбегаются после первых понесенных потерь. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что украинское командование ввело в бой подразделения 9-го отдельного стрелкового батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Они прибыли после восполнения потер, их доукомплектовали принудительно мобилизованными украинцами.

«После первых понесенных потерь в ходе контратак штурмовые группы противника теряли боевую устойчивость и разбегались», — подчеркнул информатор.

9 августа Вооруженные силы России взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском. Российские военные начали проводить зачистку лесной местности.