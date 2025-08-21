Культура
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова

Заслуженная артистка России Валентина Костюкова умерла в возрасте 81 года
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заслуженная артистка России Валентина Костюкова ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба Русского драмтеатра им. М. Горького в Кабардино-Балкарии, где служила актриса.

Причина смерти Костюковой не называется. В драмтеатре она работала с 1974 года.

«Всю свою жизнь Валентина Борисовна преданно служила сцене, целиком отдавалась творчеству и создавала яркие и незабываемые образы», — говорится в опубликованном некрологе.

Валентина Костюкова родилась в 1943 году, когда ее родители направлялись в концлагерь в немецком городе Лангвиц. Туда перемещался не успевший эвакуироваться коллектив Киевского оперного театра. Также с ними были две сестры Костюковой.

Костюкова известна прежде всего по роли Лидии в пьесе драматурга Александра Островского «Бешеные деньги». Также играла в спектаклях «С любовью не шутят», «Баллада о матери», «Власть тьмы», «Семья преступника», «Тропа шпиона» и другие.

