Сийярто: Европа может снова сорвать мирное соглашение между Россией и Украиной

Лидеры Европы могут снова сорвать заключение мирного соглашение между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе «Час борцов» на YouTube.

«Вспомним переговоры в Стамбуле весной 2022 года. Российская и украинская стороны приблизились к заключению соглашения. У них был текст, они были очень близки к его подписанию. И в тот момент европейские лидеры, настроенные на продолжение войны, практически запретили [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому подписывать соглашение», — сказал глава венгерского МИД.