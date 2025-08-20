Мир
13:03, 20 августа 2025Мир

Спецпредставитель Путина обвинил Европу в попытках помешать переговорам по Украине

Дмитриев: Европейские лидеры пытаются помешать мирным переговорам по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Европейские лидеры пытаются помешать мирному урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению отношений России и США. Об этом заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия — США, прикрываясь словами о "недоверии" России», — говорится в публикации.

Такой надписью Дмитриев сопроводил публикацию издания Politico, в которой говорится, что Европа не верит в успех переговоров по Украине.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и намерен тренировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также продолжать вводить санкции против Москвы.

