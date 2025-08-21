Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:34, 21 августа 2025Экономика

В Евросоюзе определили основного поставщика пива в Россию

Евростат: Чехия стала самым крупным в ЕС поставщиком пива в Россию
Кирилл Луцюк

Фото: Global Look Press

Июньский экспорт чешского пива в Россию вырос до 1,8 миллионов евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Таким образом, Чехия стала основным (среди остальных стран ЕС) поставщиком этого напитка на российский рынок. До этого несколько лет лидером была Германия.

В июне компании из Чехии повысили экспорт пива в Россию на 20 процентов (относительно мая), сумев обогнать немецких конкурентов. Поставки последних упали почти на 18 процентов.

На третьем месте расположилась Литва, которая экспортировала в Россию пива на 1,1 миллиона евро, или на 16 процентов меньше. Поставки пива из Латвии оцениваются в 938,7 тысячи евро, а из Польши — в 763,9 тысячи.

По информации Евростата, в июне Польша смогла довести до рекордных значений поставки своего вина на российский рынок. Соответствующий показатель вырос до 8,3 миллиона евро. Кроме того, в списке основных поставщиков оказались Италия и Латвия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    В Евросоюзе определили основного поставщика пива в Россию

    СК возбудил дело после нападения треш-блогера на девушку в российском регионе

    ВСУ предрекли новые проблемы с наступлением осени

    Забывший 17 лет жизни мужчина никому не стал об этом рассказывать

    Переход россиян на безалкогольное вино и пиво объяснили

    Поставки в Россию вина из страны НАТО оказались рекордными

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Штурмовики ВСУ из батальона «Айдар» пытались прорвать границу России

    47-летняя популярная актриса станцевала в бикини на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости