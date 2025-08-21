В ГД призвали учесть вопросы безопасности РФ при обсуждении гарантий безопасности Киева

Новиков: При обсуждении гарантий безопасности Киева нужно учитывать позицию РФ

Рассмотрение гарантий безопасности Украины без учета вопросов безопасности России невозможно. Таким мнением поделился депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями».

Новиков подчеркнул, что конфликт на Украине начался именно из-за того, что постоянно формировалась целая система угроз безопасности России.

«Определение единой позиции Европы может занять еще долгое время. Они вынуждены оглядываться на позицию Вашингтона», — добавил политик, отметив, что между позициями президента США Дональда Трампа и руководителей ключевых стран Евросоюза регулярно возникают разногласия.

Ранее стало известно, что Европа хочет размещения истребителей США в Румынии как гарантии Украине.