В ГД призвали учесть вопросы безопасности РФ при обсуждении гарантий безопасности Киева

Новиков: При обсуждении гарантий безопасности Киева нужно учитывать позицию РФ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Рассмотрение гарантий безопасности Украины без учета вопросов безопасности России невозможно. Таким мнением поделился депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями».

Новиков подчеркнул, что конфликт на Украине начался именно из-за того, что постоянно формировалась целая система угроз безопасности России.

«Определение единой позиции Европы может занять еще долгое время. Они вынуждены оглядываться на позицию Вашингтона», — добавил политик, отметив, что между позициями президента США Дональда Трампа и руководителей ключевых стран Евросоюза регулярно возникают разногласия.

Ранее стало известно, что Европа хочет размещения истребителей США в Румынии как гарантии Украине.

