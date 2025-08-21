Бывший СССР
В офисе Зеленского согласились с фактической потерей территорий

Подоляк: Украина согласна с признанием ряда территорий де-факто утраченными
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Украина согласна с заморозкой конфликта и признанием ряда территорий фактически утраченными. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Le Repubblica.

«Мы понимаем, что один из сценариев завершения войны — замораживание конфликта по линии фронта. Речь идет о территориях, де-факто занятых Россией. Так и останется, а потом предстоит большая работа через дипломатические и экономические рычаги воздействия, чтобы вернуть эти территории Украине», — заявил Подоляк.

По его словам, Украине недостаточно предлагаемого Италией использование 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, поскольку республика, по словам Подоляка, «должна иметь определенный альянс».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не планирует проводить референдум по территориальным уступкам Москве. Он выразил уверенность, что вопрос о территориях может быть разрешен только в результате переговоров президентов России и Украины.

